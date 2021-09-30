Рейтинг Мазепина в игре F1 2021 снизился на один балл, Хэмилтон стал лучше Ферстаппена

Разработчики игры F1 2021, компания Electronic Arts обновила рейтинг пилотов по истечении очередного месяца, в зависимости от их выступлений на реальных трассах.
Так, в частности, изменился рейтинг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — в сентябрьском обновлении его общий рейтинг составлял 95 баллов, однако в последнем — только 93. Рейтинг Льюиса Хэмилтона остался неизменным — 94 балла.
Не обошлось без изменений и у россиянина Никиты Мазепина — изначальный рейтинг пилота «Хааса» составлял 67 баллов, однако в сентябрьском обновлении он вырос до 69. На основе выступлений Никиты в последних гонках у него упал показатель темпа с 68 до 66, из-за чего общий рейтинг также снизился на один балл — до 68.
Гонщиков оценивают по четырём показателям: опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.
Рейтинг пилотов в F1 2021 на 1 октября:
«Мерседес»:
Льюис Хэмилтон: 94 (опыт – 93, гоночное мастерство – 94, устойчивость – 85, темп – 98)
Валттери Боттас: 91 (76, 91, 92, 92);
«Ред Булл»:
Макс Ферстаппен – 93 (70, 94, 87, 98)
Серхио Перес – 86 (82, 88, 81, 88);
«Макларен»:
Ландо Норрис – 89 (62, 96, 85, 91)
Даниэль Риккардо – 89 (81, 94, 92, 87);
«Астон Мартин»:
Себастьян Феттель – 89 (92, 94, 87, 88)
Лэнс Стролл – 83 (63, 90, 80, 83);
«Альпин»:
Фернандо Алонсо – 91 (99, 93, 95, 88)
Эстебан Окон – 84 (61, 95, 85, 81);
«Феррари»:
Шарль Леклер – 88 (63, 90, 88, 91)
Карлос Сайнс – 88 (70, 91, 95, 86);
«Альфа Таури»:
Пьер Гасли – 92 (61, 93, 99, 91)
Юки Цунода – 78 (50, 87, 78, 76);
«Альфа Ромео»:
Кими Райкконен – 86 (99, 89, 81, 86)
Антонио Джовинацци – 80 (56, 81, 79, 82);
«Хаас»:
Мик Шумахер – 79 (51, 67, 84, 85)
Никита Мазепин – 68 (51, 65, 78, 66);
«Уильямс»:
Джордж Расселл – 82 (62, 79, 85, 84)
Николас Латифи – 74 (57, 74, 79. 73).
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