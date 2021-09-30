Чжоу Гуаньюй заявил, что сезон-2021 станет для него последним в Формуле-2

Китайский гонщик Формулы-2 Чжоу Гуаньюй заявил, что сезон-2021 наверняка станет его последним в серии, хоть и не подтвердил этими словами переход в Формулу-1.

«Если я выиграю чемпионат Формулы-2 или завершу сезон в тройке лучших, то у меня появится возможность. Этот год станет для меня последним в Формуле-2, я почти уверен в этом. Думаю, трёх лет более чем достаточно, чтобы проявить себя», — приводит слова Чжоу Гуаньюя GrandPX.news.

Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат. По слухам, он может заменить Антонио Джовинацци в составе «Альфа Ромео» в следующем сезоне.