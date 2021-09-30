В «Ред Булл» рассказали о причинах долгого пит-стопа Переса на Гран-при России
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о причинах долгого пит-стопа Серхио Переса на ВТБ Гран-при России Формулы-1. Мексиканский гонщик из-за задержки потерял несколько секунд.
«Это было не из-за новых директив ФИА. Потребовалось чуть больше времени времен, чтобы снять колесо. Основная проблема заключалась в снятии колеса и отпускании пилотом сцепления, когда оно было на месте. Так что это усугубило проблему и стоило Серхио гонки. Так бы, возможно, он мог стать третьим», — цитирует Хорнера RaceFans.
Ранее Перес выиграл судебный процесс против бывшего спонсора – компании MGI Asistencia Integral. Гонщик получит от компании $ 2,8 млн за досрочное расторжение контракта.
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