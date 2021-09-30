В Формуле-1 обсудят возможность переноса старта гоночных сессий
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Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос возможности переноса старта гоночных сессий. Причиной стал неудавшийся Гран-при Бельгии, который не удалось провести полноценно из-за шквального дождя.
«Мы обсудим возможность переноса времени старта сессий в ближайшие недели. Это не так сильно зависит от телевещания, как кажется. После Гран-при Бельгии появилось множество тем для обсуждения между ФИА, Формулой-1 и командами», — цитирует Маси RaceFans.
На Гран-при Бельгии пилоты проехали всего три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности. Формальным победителем признали стартовавшего с поула Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Пилоты получили за гонку половинные очки.
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