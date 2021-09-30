В Формуле-1 обсудят возможность переноса старта гоночных сессий

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос возможности переноса старта гоночных сессий. Причиной стал неудавшийся Гран-при Бельгии, который не удалось провести полноценно из-за шквального дождя.

«Мы обсудим возможность переноса времени старта сессий в ближайшие недели. Это не так сильно зависит от телевещания, как кажется. После Гран-при Бельгии появилось множество тем для обсуждения между ФИА, Формулой-1 и командами», — цитирует Маси RaceFans.



На Гран-при Бельгии пилоты проехали всего три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности. Формальным победителем признали стартовавшего с поула Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Пилоты получили за гонку половинные очки.