Палмер — о резких ответах Норриса: он не нашёл пользы в комментариях команды

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер высказал мнение, что командный мостик «Макларена» слабо работал во время гонки ВТБ Гран-при России, что и привело к ошибочному решению Ландо Норриса не заезжать на пит-стоп за промежуточными шинами.

«Ландо Норрис получил критику в свой адрес за неопытность или даже самонадеянность в выборе стратегии на последних кругах, но я считаю, что он выжал максимум из доступной ему информации. Ландо находился на грани катастрофы, изо всех сил пытаясь ехать со слабым сцеплением, то есть находился как раз в той ситуации, когда пилоту необходима важная, но при этом краткая информация от его инженера. У команды есть вся информация, но нелегко знать, как ею воспользоваться, что стоит рассказать пилоту, а что нет во время подобной критической ситуации. За резкими ответами Норриса явно скрывается то, что пользы в комментариях команды он не нашёл.

Я на самом деле считаю, что это был тот самый момент, когда «Мерседес» выиграл гонку. Мы столько раз слышали радиосообщения гоночного инженера Хэмилтона Питера Боннингтона, и он всегда невероятно спокоен. Как команда, так и 7-кратный чемпион были в подобных ситуациях бесчисленное количество раз, и они знают, как здесь нужно побеждать.

С другой стороны, Ландо не получил ценной информации с пит-уолла. Создавалось впечатление, что команда спрашивает у него, что делать, а не наоборот. Но, будучи пилотом, он располагает минимальной информацией. Казалось, в «Макларене» не предвидели, что погода будет хуже — а если предвидели, тогда они должны были взять контроль над ситуацией и приказать Норрису ехать в боксы даже в том случае, если, как у Хэмилтона, это было против его врождённого инстинкта», — написал Палмер в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.