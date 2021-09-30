Пьеро Феррари: хотим для Мика Шумахера машину, на которой он сможет показать свой талант

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, поделился мнением о выступлениях Мика Шумахера за «Хаас».

«Мик пробивается в команде, которую мы поддерживаем. «Хаас» решил не тратить деньги в сезоне-2021 и использует машину, которая была устаревшей ещё в 2020 году. Но в 2022 году они собираются вкладываться, и мы тоже им помогаем. Хотим, чтобы на второй год у Шумахера была машина, на которой он сможет показать свой талант.

Конечно, я скучаю по Михаэлю Шумахеру. Я имел удовольствие встречаться с ним в моём доме и выпивать бутылку красного вина. Он наслаждался этими моментами. Михаэль был хорошим человеком, ясным и понятным. Жаль, что мы говорим о нём так, словно уже умер. Конечно, он ещё с нами, хоть и не может с нами говорить», — цитирует Феррари GrandPX.