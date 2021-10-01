Шварцман — о квалификациях: это единственное, что мешает мне выступать лучше

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман поделился впечатлениями от квалификации этапа в России, где он занял занял седьмое место. Россиянин отметил, что квалификации остаются его слабым местом.
«Я действительно упорно работаю над тем, чтобы сделать шаг вперёд в квалификациях, но пока у меня не всё получается. Практика прошла хорошо, поэтому я надеялся на успешную квалификацию, однако на последнем круге не удалось собрать все воедино.
Я крайне разочарован, потому что квалификации — это единственное, что мешает мне выступать лучше. Мы продолжаем очень упорно трудиться. Улучшения есть, но нужно добиваться большего.
Мы сделали некоторые выводы, и поняли, где нам нужно добиться прогресса», – приводит слова Шварцмана официальный сайт Формулы-2.
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