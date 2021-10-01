Култхард высказался о борьбе Ферстаппена и Хэмилтона за титул Формулы-1 в нынешнем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мыслями о соперничестве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне «Королевских гонок».



«Не вызывает удивления, что оба этих гонщика борются за титул. Я твёрдо убежден, что это будет продолжаться до конца сезона в Абу-Даби. Не думаю, что Ферстаппен может проникнуть в голову Льюису. У обоих за спиной сильные команды, поэтому каждый из них просто знает, что может выиграть гонки в любое время. А это создаёт невероятную уверенность.



В своё время я испытывал сильное давление, но с этими ребятами такого не происходит. Они соревнуются с лучшими, но допускают меньше ошибок, чем мы тогда. Что касается их товарищей по команде, то не думаю, что они повлияют на результат», — приводит слова Култхарда Speedweek.

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