Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» отреагировали на слухи о ссоре между Леклером и Бинотто

В «Феррари» отреагировали на слухи о ссоре между Леклером и Бинотто
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и руководитель команды Маттиа Бинотто не находятся и не находились в ссоре. Об этом сообщает Grandprix247 со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее утверждалось, будто Леклер и Бинотто перед Гран-при Италии обменялись друг с другом жёсткими репликами, градус которых постоянно повышался. Впоследствии во время субботней практики самочувствие Шарля ухудшилось, что объяснялось как раз ссорой с Маттиа.

В общем зачёте пилотов Леклер находится на седьмом месте. В его активе 104 заработанных очка. Лидером общего зачёта является пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (246,5). Немного отстаёт от него гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» — Валттери Боттас (151).

Новость по теме
Леклер испытывал проблемы со здоровьем из-за жёсткого конфликта с руководителем «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021