В «Феррари» отреагировали на слухи о ссоре между Леклером и Бинотто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и руководитель команды Маттиа Бинотто не находятся и не находились в ссоре. Об этом сообщает Grandprix247 со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее утверждалось, будто Леклер и Бинотто перед Гран-при Италии обменялись друг с другом жёсткими репликами, градус которых постоянно повышался. Впоследствии во время субботней практики самочувствие Шарля ухудшилось, что объяснялось как раз ссорой с Маттиа.

В общем зачёте пилотов Леклер находится на седьмом месте. В его активе 104 заработанных очка. Лидером общего зачёта является пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (246,5). Немного отстаёт от него гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» — Валттери Боттас (151).