В «Ред Булл» вели переговоры с Ландо Норрисом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда вела переговоры с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.



«Я следил за Норрисом, но Макс по-прежнему занимает первое место в моём рейтинге. Да, мы общались с Ландо, но он на долгосрочной основе связан с «Маклареном», а мы остаёмся верными нашей программе», — приводит слова Марко Sport24 Auto.



В общем зачёте пилотов Норрис находится на четвёртом месте. В его активе 139 заработанных очков. Лидером общего зачёта является пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (246,5). Немного отстаёт от него гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).



Ранее Марко выразил надежду, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в ближайших гонках получит штраф за замену мотора.

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