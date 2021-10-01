«Так я сохраню своё достоинство». Льюис Хэмилтон заявил, что готов побеждать только честно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не хотел бы выиграть титул чемпиона мира любой ценой. По его словам, он будет делать всё, чтобы победить в «Королевских гонках», но при этом продолжит играть в рамках правил. Уже не раз в нынешнем сезоне Формулы-1 Хэмилтон попадал в аварии с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Я никогда не хотел бы побеждать нечисто. Даже если это будет означать, что я не стану чемпионом мира, так, по крайней мере, я сохраню своё достоинство. Хочу побеждать честно и сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться этого.
Наши отношения с Максом не изменились. Я не испытываю к нему враждебных чувств. Макс — огромный талант, и мне нравится участвовать в гонках вместе с ним. Согласен ли я со всем, что он делает, не имеет значения. Мы всегда стараемся относиться друг к другу с уважением», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365 со ссылкой на De Telegraaf.
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