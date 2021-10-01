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«Так я сохраню своё достоинство». Льюис Хэмилтон заявил, что готов побеждать только честно

«Так я сохраню своё достоинство». Льюис Хэмилтон заявил, что готов побеждать только честно
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не хотел бы выиграть титул чемпиона мира любой ценой. По его словам, он будет делать всё, чтобы победить в «Королевских гонках», но при этом продолжит играть в рамках правил. Уже не раз в нынешнем сезоне Формулы-1 Хэмилтон попадал в аварии с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я никогда не хотел бы побеждать нечисто. Даже если это будет означать, что я не стану чемпионом мира, так, по крайней мере, я сохраню своё достоинство. Хочу побеждать честно и сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться этого.

Наши отношения с Максом не изменились. Я не испытываю к нему враждебных чувств. Макс — огромный талант, и мне нравится участвовать в гонках вместе с ним. Согласен ли я со всем, что он делает, не имеет значения. Мы всегда стараемся относиться друг к другу с уважением», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365 со ссылкой на De Telegraaf.

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