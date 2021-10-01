В «Пирелли» рассказали, что можно сделать, чтобы не отменять дождевые гонки Формулы-1

Руководитель автоспортивного департамента «Пирелли» Марио Изола прокомментировал сложности с проведением гонок Формулы-1 в условиях сильного дождя. Гонка Гран-при Бельгии была фактически отменена из-за ливня, а на ВТБ Гран-при России пришлось отменить субботнюю тренировку, а также по одной гонке Формулы-2 и Формулы-3.



«Вполне реально найти более успешные решения на будущее. Очевидно, что нынешние болиды Формулы-1 функционируют таким образом, что под дождём поднимают много воды над трассой, из-за чего возникает проблема с видимостью. Вообще нужно относиться с пониманием, что любой спорт на открытом воздухе может столкнуться с непростыми условиями, при которых нереально провести матч или гоночный заезд.



Но, вероятно, есть меры, которые мы можем принять на будущее. Например, поработать над дренажом гоночных трасс, чтобы на асфальте не стояла вода — это уменьшит водяную взвесь в воздухе. Может, реально установить какие-то устройства на машинах, которые могли бы уменьшать эту взвесь.



А вот с шинами мы мало что можем поделать. Наши дождевые шины создаются для того, чтобы разгонять воду и обеспечивать сцепление с трассой, уменьшая аквапланирование. Но понятно, что эта вода должна куда-то деться! Куда-то — то есть в воздух. Можно было бы сделать дождевые шины ближе по характеристикам к промежуточным, но такого плана нет, потому что мы должны бороться с аквапланированием. Так что не уверен, что мы можем что-либо сделать с шинами, что позволило бы пилотам выступать даже на очень мокрой трассе.



В первую очередь решение нужно принимать ФИА, ведь очень важен вопрос безопасности. Мы должны гарантировать, что пилоты выступают в безопасных условиях. Если видимость нулевая, то условия небезопасные», — заявил Изола в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.