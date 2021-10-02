В «Пирелли» назвали главные воспоминания о гонках Формулы-1 на «Сочи Автодроме»

Руководитель автоспортивного департамента «Пирелли» Марио Изола рассказал, какие у него останутся воспоминания о «Сочи Автодроме» после грядущего переезда ВТБ Гран-при России на «Игора Драйв».
«Мы первый раз приехали сюда в 2014 году после Олимпийских игр. Прежде всего хочу отметить, как изменилось, разрослось это место за последние семь лет. Помню, что когда мы приехали в первый раз, то хоть сам автодром уже имелся, но вот вокруг всего было не так уж и много. Теперь тут много разных мест, ресторанов, инфраструктура у моря… Всё стало намного лучше.
В плане самой трассы третий сектор довольно похож на Абу-Даби, а третий поворот очень похож на восьмой поворот на «Истамбул-парке» — непростое место для шин!
Конечно, я буду помнить про Гран-при 2014 года, когда Нико Росберг проехал всю гонку на одном комплекте жёстких шин и при этом финишировал очень высоко. За эти восемь Гран-при мы сталкивались с совсем разными ситуациями, плюс гонка переезжала с октября на апрель, а потом обратно на осень, что тоже приводило к разным условиям», — заявил Изола в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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