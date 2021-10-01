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В «Пирелли» рассказали, как будут готовиться к Гран-при России на новом автодроме

В «Пирелли» рассказали, как будут готовиться к Гран-при России на новом автодроме
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Руководитель автоспортивного департамента «Пирелли» Марио Изола рассказал, как итальянские шинники будут готовиться к проведению ВТБ Гран-при России на новой трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

«Пока трудно говорить, к чему готовиться на „Игоре“, тем более что в следующем году у нас будут новые автомобили и новые шины. Я видел конфигурацию: она очень интересная и непростая. Знаю, что в некоторых поворотах они планируют бэнкинги — скорее натуральные, чем искусственные, потому что на трассе есть подъёмы и спуски. В Сочи я обсуждал конфигурацию „Игоры“ с некоторыми людьми, и мне интересно увидеть итоговую версию трассы. Буду рад поехать в Санкт-Петербург. Я там был много лет назад на ралли, у меня хорошие воспоминания от города. Рад увидеть ещё что-то новое.

Что касается нашей подготовки к новым Гран-при, то это всегда зависит от того, насколько заранее готов новый автодром. Плюс в прошлом году нам приходилось сложнее из-за ковидных ограничений. Обычно всё выглядит так: когда уже доступна конфигурация трассы, мы обращаемся к командам за результатами их симуляций. Они сообщают свои данные о примерном времени круга, условиях в квалификации и гонке. Мы анализируем данные и можем понять, насколько трасса сурова по отношению к шинам.

Другие важные данные — это абразивность асфальта. Если это возможно, мы заранее отправляем на место парочку наших инженеров — за несколько месяцев до гонки они проверяют покрытие, чтобы понять уровень абразивности. Также мы учитываем предполагаемые погодные условия. После этого уже начинаем планировать выбор компаундов», — заявил Изола в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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