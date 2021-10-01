Феттель: Мик Шумахер помогает «Хаасу» двигаться вперёд

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о гонщике американской команды «Хаас» Мике Шумахере.



«С такой машиной ему приходится непросто. Все знают, что это самый слабый болид в мире. И всё же он сохраняет спокойствие и демонстрирует последовательность, не теряя мотивации. Мы часто общаемся, и я думаю, что он помогает команде двигаться вперёд, хотя исходная позиция у них не из лёгких.



Я всегда говорил, что готов дать ему любой совет. Окажется ли он полезным – уже другой вопрос. Но я рад помочь», — приводит слова Феттеля PlanetF1.



В общем зачёте пилотов Шумахер находится на 19-м месте. В его активе пока ни одного заработанного очка. Феттель на 12-м месте с 35 очками. Лидером общего зачёта является пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (246,5). Немного отстаёт от него гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

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