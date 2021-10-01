Александер Албон: все истории про прессинг в «Ред Булл» — миф

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что он не находился под сильным психологическим прессингом во времена выступлений в одной команде с Максом Ферстаппеном.



«Говоря по правде, все истории про прессинг — миф. Другое дело, что сам пилот оказывает на себя давление, когда стремится добиться результата. Давление исходит от самого пилота. Ещё больше прессинга исходит от СМИ. Но главная задача любого гонщика — выступать на высоком уровне и делать свою работу. Я оказываю на себя давление в том числе и сейчас, выступая в DTM», — приводит слова Александера Албона PlanetF1.



Албон покинул роль боевого гонщика команды «Ред Булл» по окончании сезона-2020. В следующем году Албон вернётся в пелотон в составе команды «Уильямс», хаменив там Джорджа Расселла.