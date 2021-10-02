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Ландо Норрис признался, что его едва не стошнило на подиуме после «шуи»

Ландо Норрис признался, что его едва не стошнило на подиуме после «шуи»
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Пресс-служба Формулы-1 выпустила видеоролик, на котором пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккардо провели друг другу интервью. В частности, один из вопросов австралийского пилота касался традиционного «шуи», которое пришлось делать Норрису после победы Риккардо на Гран-при Италии. Норрис признался, что его действительно чуть не стошнило, однако причина была далеко не в ботинке Риккардо, из которого он пил шампанское.

Риккардо: Я собирался заставить тебя сделать это безо всяких сомнений. Но тебе это понравилось, или ты считаешь это отвратительным?

Норрис: Я думаю, что мне понравилось, потому что это часть того, что мы привезли победный дубль. Я думаю, что это крутая вещь. Я ненавижу шампанское, игристое вино и всё подобное.

Риккардо: То есть ты совсем не пьёшь?

Норрис: Нет. Иногда. Так вот, мне не понравилось именно это. Когда я немного выпил, я на самом деле сделал очень массивный глоток. Из-за этого меня действительно затошнило. Я чувствовал, что не могу позволить себе этого на подиуме.

Риккардо: Представляю себе такое на подиуме (смеётся).

Норрис: После твоей обуви (смеётся).

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