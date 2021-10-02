Перес: я уже был в похожих ситуациях раньше и преодолевал их. В этот раз всё будет также
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями об оставшейся части сезона Формулы-1. На предыдущем этапе, на ВТБ Гран-при России Формулы-1, мексиканец занял девятое место. В ходе воскресной гонки Серхио поднялся на третью строчку, но откатился назад из-за поздней смены шин.
«Сейчас я совсем не думаю о 2022-м. Ведь много всего предстоит сделать ещё в этом. Я уже был в похожих ситуациях раньше и преодолевал их. Не сомневаюсь, что в этот раз всё будет также.
Каждые выходные ситуация может поменяться. Я с нетерпением жду оставшейся части сезона, потому что мы находимся в центре большой борьбы за Кубок конструкторов. Я верю в «Мерседес». Впереди ещё много гонок, в которых можно многого добиться», — приводит слова Переса SoyMotor.
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