Хэмилтон предложил называть себя Луи, С. Уильямс посоветовала другой вариант

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своём «инстаграме», где в шутку предложил называть себя Луи.



«Пока я в Париже, называйте меня, пожалуйста, Луи», — написал Хэмилтон.

Фото можно посмотреть на официальной странице Хэмилтона в «Инстаграме».

Комментарий под фотографией оставила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс.



«Да, мне это нравится. Но как насчёт Леви?» — спросила Серена.

Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).