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«Ему очень повезло». Палмер — о втором месте Ферстаппена на Гран-при России

«Ему очень повезло». Палмер — о втором месте Ферстаппена на Гран-при России
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на ВТБ Гран-при России, где он стартовал с последнего места, но сумел финишировать вторым.

«Ему очень повезло. В «Ред Булл» знали, что смогут набрать очки, но совсем не ожидали, что смогут победить. Для Ферстаппена это была особая гонка на восстановление», — приводит слова Палмера GPblog со ссылкой на Chequered Flag podcast.

Ферстаппен находится на втором месте в общем зачёте пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 244,5 очка. Возглавляет рейтинг пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, в активе которого 246,5 балла. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

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