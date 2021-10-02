Хауг: Алонсо просто не мог представить, что новичок-Хэмилтон будет таким же быстрым

Бывший глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг рассказал о начале сотрудничества британца Льюиса Хэмилтона и испанца Фернандо Алонсо в качестве партнёров по команде в 2007 году. По словам Хауга, Алонсо совсем не ожидал, что Хэмилтон окажется настолько хорош, как и он сам.



«Фернандо Алонсо просто не мог представить, что новичок окажется таким же быстрым, как и он сам. К настоящему времени Льюис одержал уже 100 побед. Получается, что в среднем он выигрывал почти каждую третью гонку. Даже если у него зачастую была лучшая машина, это всё равно просто замечательное достижение», — приводит слова Хауга PlanetF1 со ссылкой на Servus TV.



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