Хауг: Алонсо просто не мог представить, что новичок-Хэмилтон будет таким же быстрым
Поделиться
Бывший глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг рассказал о начале сотрудничества британца Льюиса Хэмилтона и испанца Фернандо Алонсо в качестве партнёров по команде в 2007 году. По словам Хауга, Алонсо совсем не ожидал, что Хэмилтон окажется настолько хорош, как и он сам.
«Фернандо Алонсо просто не мог представить, что новичок окажется таким же быстрым, как и он сам. К настоящему времени Льюис одержал уже 100 побед. Получается, что в среднем он выигрывал почти каждую третью гонку. Даже если у него зачастую была лучшая машина, это всё равно просто замечательное достижение», — приводит слова Хауга PlanetF1 со ссылкой на Servus TV.
Ранее Хэмилтон в шутку предложил называть себя Луи.
Комментарии
- 2 октября 2021
-
14:04
-
13:02
-
13:00
-
11:21
-
09:56
-
09:34
-
00:53
- 1 октября 2021
-
23:51
-
23:01
-
21:52
-
20:50
-
20:01
-
18:20
-
17:37
-
17:03
-
17:00
-
16:43
-
15:59
-
15:33
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:31
-
12:35
-
11:33
-
10:43
-
09:19
-
00:12
- 30 сентября 2021
-
23:01
-
21:30
-
20:14
-
18:45
-
18:25
-
17:34
-
16:59
Партнерский контент