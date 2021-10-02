Руководитель «Альфа Таури» назвал Шварцмана одним из пилотов будущего

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о перспективных пилотах, выступающих в настоящее время в Формуле-2, выделив россиянина Роберта Шварцмана.



«В целом, в Формуле-2 есть много хороших гонщиков. Я бы отметил наших парней Лиама Лоусона и Юри Випса, которые также примут участие в тестах для молодых пилотов в Абу-Даби. В Формуле-2 в этом году много достойных ребят. Оскар Пиастри, Тео Пуршер, Роберт Шварцман и двое наших юниоров определённо являются гонщиками будущего», — приводит слова Тоста Sport1.de.



В общем зачёте пилотов Формулы-2 Шварцман находится на третьем месте, имея в активе 135 очков. Возглавляет рейтинг Оскар Пиастри (178), на втором месте на втором месте Чжоу Гуаньюй (142).



Ранее Шварцман поделился впечатлениями от квалификации этапа в России, где он занял седьмое место.