Руководитель «Альфа Таури» назвал Шварцмана одним из пилотов будущего

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о перспективных пилотах, выступающих в настоящее время в Формуле-2, выделив россиянина Роберта Шварцмана.
«В целом, в Формуле-2 есть много хороших гонщиков. Я бы отметил наших парней Лиама Лоусона и Юри Випса, которые также примут участие в тестах для молодых пилотов в Абу-Даби. В Формуле-2 в этом году много достойных ребят. Оскар Пиастри, Тео Пуршер, Роберт Шварцман и двое наших юниоров определённо являются гонщиками будущего», — приводит слова Тоста Sport1.de.
В общем зачёте пилотов Формулы-2 Шварцман находится на третьем месте, имея в активе 135 очков. Возглавляет рейтинг Оскар Пиастри (178), на втором месте на втором месте Чжоу Гуаньюй (142).
Ранее Шварцман поделился впечатлениями от квалификации этапа в России, где он занял седьмое место.
- 2 октября 2021
-
14:04
-
13:02
-
13:00
-
11:21
-
09:56
-
09:34
-
00:53
- 1 октября 2021
-
23:51
-
23:01
-
21:52
-
20:50
-
20:01
-
18:20
-
17:37
-
17:03
-
17:00
-
16:43
-
15:59
-
15:33
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:31
-
12:35
-
11:33
-
10:43
-
09:19
-
00:12
- 30 сентября 2021
-
23:01
-
21:30
-
20:14
-
18:45
-
18:25
-
17:34
-
16:59