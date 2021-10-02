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Тост назвал пилота, который мог бы стать подходящим напарником Ферстаппена

Тост назвал пилота, который мог бы стать подходящим напарником Ферстаппена
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилоте команды Пьере Гасли.

«Пьер чрезвычайно важен для нас. Он помогает нам двигаться вперёд благодаря немалому опыту, который у него уже есть за плечами. Кроме того, Гасли разработал такой стиль пилотирования, который идеально подходит для нашей машины», — приводит слова Тоста Sport1.de.

Франц также ответил на вопрос о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, конкурировать с которым крайне непросто его напарнику по команде Серхио Пересу. По мнению Тоста, партнёром Макса вполне мог бы стать именно Гасли.

«Кому я доверил бы место в одном болиде с Максом? Я бы сказал, что Гасли не так далёк от этого. Но Макс — настоящий лидер в команде. Другими словами, он разрабатывает машину именно так, как сам этого хочет. Так что это может лишь означать, что у второго пилота возникнут сложности», — сказал Тост.

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