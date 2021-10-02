Отец Макса Ферстаппена рассказал, как скрупулёзно учил его в детстве выполнять обгоны

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, как учил сына выполнять обгоны.



«Даже на уровне картинга я пытался научить его всему, чему только мог. Было необходимо учитывать множество аспектов: само пилотирование, манеру обгонов, настройку машины. Обгон был огромной проблемой, потому что, на мой взгляд, здесь можно легко ошибиться.



Если Макс терял время во время обгона, я пытался объяснить ему, как он может сделать его лучше. Это доходило до того, что ему запрещалось атаковать на прямых участках или в местах, которые мне казались слишком лёгкими для этого. В таких случаях я говорил ему: «Тебе разрешено атаковать только здесь, здесь и здесь, а там — нет». Это одна из причин, почему в Формуле-1 сегодня складывается впечатление, что Макс может обогнать где угодно.



В вопросе обгонов гонщик должен внимательно следить за своим соперником, знать его слабые стороны и вести настоящую борьбу со своим соперником. Макс тренировал всё это и усвоил суть ещё во времена картинга», — приводит слова Йоса Speedweek.

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