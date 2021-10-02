Стало известно, кто будет работать в «Ред Булл» и «Альфа Таури» на тестах в Абу-Даби

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, кто из молодых пилотов поучаствует в молодёжных тестах в Абу-Даби по окончании сезона-2021 в командах «Ред Булл» и «Альфа Таури».
«У нас есть Лайам Лоусон и Юри Випс, которые выступят на тестах молодых гонщиков в Абу-Даби. Лоусон — за «Альфа Таури», Випс — за «Ред Булл».
В Формуле-1 всегда было слишком мало мест. На данный момент есть 20 машин, в которых работают лучшие пилоты. В «Ред Булл» мы проводим тесты для молодёжи на старых машинах. Другой альтернативой было бы позволить им провести ещё один сезон в Формуле-2, DTM или IndyCar. Можно создавать путь из этих серий. Если у пилота есть талант, рано или поздно он получит свой шанс в Формуле-1.
Третья машина? Не вижу возможности. Кто-то должен это финансировать. Кроме того, паддок и боксы ограничены по размерам. Я не знаю, где было бы можно даже поставить третью машину», — приводит слова Тоста Sport1.
- 2 октября 2021
-
20:03
-
18:44
-
17:35
-
17:12
-
16:15
-
15:09
-
14:04
-
13:02
-
13:00
-
11:21
-
09:56
-
09:34
-
00:53
- 1 октября 2021
-
23:51
-
23:01
-
21:52
-
20:50
-
20:01
-
18:20
-
17:37
-
17:03
-
17:00
-
16:43
-
15:59
-
15:33
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:31
-
12:35
-
11:33
-
10:43
-
09:19
-
00:12
- 30 сентября 2021
-
23:01