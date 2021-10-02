Стало известно, кто будет работать в «Ред Булл» и «Альфа Таури» на тестах в Абу-Даби

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, кто из молодых пилотов поучаствует в молодёжных тестах в Абу-Даби по окончании сезона-2021 в командах «Ред Булл» и «Альфа Таури».



«У нас есть Лайам Лоусон и Юри Випс, которые выступят на тестах молодых гонщиков в Абу-Даби. Лоусон — за «Альфа Таури», Випс — за «Ред Булл».



В Формуле-1 всегда было слишком мало мест. На данный момент есть 20 машин, в которых работают лучшие пилоты. В «Ред Булл» мы проводим тесты для молодёжи на старых машинах. Другой альтернативой было бы позволить им провести ещё один сезон в Формуле-2, DTM или IndyCar. Можно создавать путь из этих серий. Если у пилота есть талант, рано или поздно он получит свой шанс в Формуле-1.



Третья машина? Не вижу возможности. Кто-то должен это финансировать. Кроме того, паддок и боксы ограничены по размерам. Я не знаю, где было бы можно даже поставить третью машину», — приводит слова Тоста Sport1.