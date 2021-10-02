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Даниил Квят показал своё любимое место в Москве

Даниил Квят показал своё любимое место в Москве
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Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Квят сфотографировался на Красной площади в Москве.

«А какое у вас любимое место в Москве?», — подписал фотографии Квят.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Квята.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

В следующем сезоне, по слухам, Квят может перейти в одну из команд Формулы-Е.

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