Даниил Квят показал своё любимое место в Москве
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Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Квят сфотографировался на Красной площади в Москве.
«А какое у вас любимое место в Москве?», — подписал фотографии Квят.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Квята.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
В следующем сезоне, по слухам, Квят может перейти в одну из команд Формулы-Е.
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