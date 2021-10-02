Лидер чемпионата WRC получил серьёзный штраф за неправильное крепление ремня на шлеме

Лидер чемпионата WRC сезона-2021, французский гонщик Себастьен Ожье получил минутный штраф по итогам субботней программы Ралли Финляндии, сообщает официальный сайт чемпионата. Ко времени Ожье была добавлена одна минута по итогам 12-го СУ.



Причиной штрафа стало то, что ремень на шлеме Ожье был неправильно пристёгнут. Француз не смог объяснить стюардам причину, по которой ремень расстегнулся во время прохождения спецучастка.



Это уже второй случай подобного нарушения в нынешнем сезоне для француза. Ранее Ожье был оштрафован на € 800 за подобное нарушение на Ралли Монте-Карло. В связи с этим Ожье и были добавлены штрафные минуты — нарушение оказалось повторным.



Данный штраф не повлиял на положение Себастьена в зачёте Ралли Финляндии, но практически лишил его возможности побороться за победу.