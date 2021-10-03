Алонсо: надеюсь, в 50 лет я где-то буду гоняться

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, где он видит себя через 10 лет.



«Сложный вопрос, наверное, последние 20 лет я отвечал на него по-разному. Трудно сказать, но я люблю автоспорт, так что, надеюсь, я буду где-то гоняться», — приводит слова Алонсо Speedcafe.



В июле Фернандо Алонсо исполнилось 40 лет. Оба своих титула он завоевал в составе заводской команды «Рено», в 2005 и 2006 годах. Испанский гонщик начал карьеру в Формуле-1 в «Минарди», проведя за неё сезон-2001. После четырёх сезонов в «Рено» (с 2003 по 2006 год) Фернандо перешёл в «Макларен», откуда через год ушёл со скандалом. Проведя ещё два сезона в «Рено», Алонсо перешёл в «Феррари», но так и не смог завоевать третий титул.



В 2015-м Алонсо вернулся в «Макларен», но ни разу не смог подняться на подиум. После сезона-2018 он два года не выступал в Формуле-1. Перед 2021-м он подписал контракт с «Альпин».