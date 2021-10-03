Хилл сообщил о кардинальной разнице в подходах к выступлению Хэмилтона и Михаэля Шумахера

Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл рассказал о существенной разнице в подходах к выступлению в Формуле-1 британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и легендарного немца Михаэля Шумахера.



«Что сделал Льюис, так это то, что создал для себя пространство, куда он может отойти, чтобы отдохнуть от Формулы-1. Ведь постоянная сосредоточенность на гонках может привести к выгоранию. Но Хэмилтон не выглядит обессиленным — напротив, он свеж как ромашка.



Были времена, когда Михаэль плакал от давления. Во время выступлений он постоянно ощущал на себе ответственность. А это истощает, крайне необходимо найти баланс в жизни. И Льюис упорно боролся, чтобы прийти к этому. «Мерседес» и Тото Вольф предоставили ему такую возможность. Они не перегружали его. Они не использовали всё его свободное время, порой он уходит, чтобы перезарядить свои батареи, а затем возвращается и снова в строю», — приводит слова Хилла Racingnews365 со ссылкой на F1 Nation podcast.

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