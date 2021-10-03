Расселл рассказал, что ответил ему Вольф, когда 7 лет назад он отправил ему своё резюме

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, как в 2014 году отправил руководителю автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф свою презентацию с целью получить место в юниорской программе немецкой команды. По словам Джорджа, ответ Вольфа не заставил себя долго ждать.



«Я написал Тото Вольфу. Это произошло в декабре 2014 года. Уже довольно поздно вечером. Я отправил ему своё резюме и хотел бы с ним встретиться. Худшее, что могло случиться, это то, если бы он мне не ответил. Но всего через 15 минут он написал: «Давай договоримся о встрече», — приводит слова Расселла Bild.



В следующем сезоне Расселл будет выступать за «Мерседес», с которым заключил долгосрочный контракт. Британский гонщик уже провёл в составе немецкой команды один Гран-при в 2020 году, когда заменял заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона. Это случилось на Гран-при Сахира. Тогда Джордж после старта со второй позиции был близок к победе в гонке, но потерял лидерство из-за проблем на пит-стопе и прокола.