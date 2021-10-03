Льюис Хэмилтон принял участие в показе для знаменитого бренда на неделе моды в Париже

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где показал фотографии со съёмок для знаменитого дома моды Balenciaga. Для этой цели Льюис приехал в Париж, где в это время проходит традиционная Неделя моды.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Луиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).



Ранее британец в шутку предложил называть себя Луи. По крайней мере, пока находится в Париже.