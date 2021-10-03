Андретти: «Мереседес» всегда будет отдавать предпочтение Хэмилтону, а не Расселлу

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о переходе пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес». За немецкую команду Джордж будет выступать со следующего сезона.



«Я уверен, что «Мерседес» в каком-то смысле всегда будет отдавать предпочтение Льюису, и это справедливо, но в то же время я уверен, что у Джорджа будет такое же авто. Думаю, нам всем просто нужно подождать. Посмотрим, как в итоге всё будет», — приводит слова Андретти Daily Express.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Расселл с 16 очками находится на 15-м месте. Возглавляет зачёт будущий напарник Расселла — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

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