Джордж Расселл объяснил, что ему помогло попасть в Формулу-1

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, за счёт чего ему удалось попасть в «Королевские гонки». По словам Расселла, это во многом стало возможным благодаря тому, что он рано осознал все трудности, с которыми ему предстоит столкнуться на пути к этой цели.
«Когда я был молод, то верил, что смогу достичь всего, включая полёт на Луну. Но когда мне было около 15, я понял, что жизнь не так проста, и что попасть в Формулу-1 будет невероятно сложно. Ведь пилотов всего 20. Чтобы я смог попасть туда, я должен непременно стать отличным гонщиком. То, что я понял это так рано, в конечном счёте и помогло мне», — приводит слова Расселла Bild.
Со следующего сезона Расселл будет выступать за «Мерседес». Ранее о его переходе в немецкую команду высказался экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти.
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