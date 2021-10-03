Марк Зурер рассказал, чем Валттери Боттас лучше Серхио Переса в качестве второго пилота

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Марк Зурер рассказал, чем гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас сильнее своего коллеги из «Ред Булл» Серхио Переса в качестве второго пилота.
«Вы сами можете видеть, что Боттас, как правило, находится в лидирующей группе гонщиков. Оттуда ему намного удобнее влиять на планы конкурентов из «Ред Булл». В случае хорошего старта он может просто заблокировать оппонента, пусть это и получается не всегда. Если же ваш второй пилот прорывается с низких стартовых позиций, сложно быть уверенным, что он вообще как-то сможет повлиять на результат.
Сейчас гонки проходят чаще всего с одним пит-стопом. И ваш второй пилот должен находиться в нужном «окне», чтобы соперники за ним «застревали» и не могли полностью реализовать преимущество свежих шин. Это главная задача второго пилота», — цитирует Зурера Planet F1.
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