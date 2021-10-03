«У Макса были те же проблемы». В «Альфа Таури» сравнили Цуноду с Ферстаппеном
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о проблемах японского гонщика Юки Цуноды. Функционер отметил, что юный пилот слишком стремится к победам, поэтому часто попадает в аварии.
«Так случается со всеми молодыми талантами. Пару дней назад я говорил об этом с Юкой. Он хочет быть самым быстрым на первой тренировке, а заканчивает её в разбитой машине. Ну или слишком сильно рискует в первой квалификационной сессии и заканчивает её так же, хотя мог бы пройти и в финал.
Ничего не поделаешь, такие вещи приходят с опытом. У Макса Ферстаппена были те же проблемы. Я всем советую: не рискуйте на первой тренировке! Но, видимо, каждый пилот должен сам набить себе шишки. На это уходит несколько лет», — приводит слова Тоста Motorsport.
Новость по темеВ «Альфа Таури» не сомневались в продлении контракта с Цунодой
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