Марк Маркес в седьмой раз выиграл гонку Гран-при США MotoGP
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Испанский гонщик Марк Маркес («Хонда») в седьмой раз за карьеру стал победителем гонки Гран-при США MotoGP. Вторым к финишу пришёл представитель Франции Фабио Куартараро («Ямаха»), уступивший победителю 4,679 секунды. Тройку лучших замкнул итальянский мотогонщик Франческо Баньяя («Дукати»).
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси финишировал 15-м.
MotoGP. Гран-при США. Гонка
1. Марк Маркес («Хонда») — 41:41.435
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.679
3. Франческо Баньяя («Дукати») +8.547
4. Алекс Ринс («Сузуки) +11.098
5. Хорхе Мартин (»Дукати") +11.752
6. Энеа Бастьянини («Дукати») +13.269
7. Жоан Мир («Сузуки») +13.406
8. Джек Миллер («Дукати») +14.722
9. Брэд Биндер («КТМ») +15.832
10. Поль Эспаргаро («Хонда») +20.265.
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