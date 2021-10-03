Марк Маркес в седьмой раз выиграл гонку Гран-при США MotoGP

Испанский гонщик Марк Маркес («Хонда») в седьмой раз за карьеру стал победителем гонки Гран-при США MotoGP. Вторым к финишу пришёл представитель Франции Фабио Куартараро («Ямаха»), уступивший победителю 4,679 секунды. Тройку лучших замкнул итальянский мотогонщик Франческо Баньяя («Дукати»).



Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси финишировал 15-м.



MotoGP. Гран-при США. Гонка



1. Марк Маркес («Хонда») — 41:41.435

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.679

3. Франческо Баньяя («Дукати») +8.547

4. Алекс Ринс («Сузуки) +11.098

5. Хорхе Мартин (»Дукати") +11.752

6. Энеа Бастьянини («Дукати») +13.269

7. Жоан Мир («Сузуки») +13.406

8. Джек Миллер («Дукати») +14.722

9. Брэд Биндер («КТМ») +15.832

10. Поль Эспаргаро («Хонда») +20.265.