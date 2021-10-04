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Хорнер: Ферстаппен — один из самых прямолинейных и честных пилотов, с которыми я работал

Хорнер: Ферстаппен — один из самых прямолинейных и честных пилотов, с которыми я работал
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о Максе Ферстаппене. Функционер назвал своего подопечного прямым человеком, который ценит открытость.

«Макс – один из самых прямолинейных пилотов, с которыми я работал. Он ценит абсолютную открытость и честность. Но на публике Макс не так откровенен и выглядит достаточно закрытым.

Когда ты узнаёшь настоящего Макса Ферстаппена, то понимаешь, что он очень приятный молодой человек, который полностью посвятил себя гонкам. Он невероятно голоден до побед и мотивирован – не думаю, что я когда-либо видел настолько мотивированного гонщика.

Ты просто разговариваешь с ним и он прислушивается. Возможно, у него иное мнение по каким-то вопросам, но в итоге решение найдётся. И он никогда не зацикливается на прошлом. Дело сделано – движемся дальше», — цитирует Хорнера Planet F1 со ссылкой на Chanhel 4.

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