Источник: ФИА оставила без внимания жалобу «Ред Булл» на мотор «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация оставила без внимания жалобу «Ред Булл» на мотор «Мерседеса». Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.



Ранее журналист издания Микаэль Шмидт сообщил, что именно не устраивало «Ред Булл» в моторе «Мерседеса».



«Им каким-то образом удаётся охлаждать воздух в камере нагнетания на этапе разгона. Это обеспечивает значительную прибавку в мощности в данной фазе. Не думаю, что разрешено охлаждать воздух более чем на десять градусов. «Ред Булл» утверждает, что датчики расположены таким образом, чтобы свидетельствовать о достаточной температуре», — отметил Шмидт.



Ранее стало известно, что Формула-1 планирует изменить календарь на 2022 год из-за ЧМ по футболу.

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