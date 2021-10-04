Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв подозревается в использовании офшорных схем
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв подозревается в использовании офшорных схем. Документы о причастности Вильнёва к данным схемам были опубликованы в так называемом «досье Пандоры», подготовленном Международным консорциумом журналистов.
По информации журналистов, Вильнёв начал заниматься подобными махинациями ещё в 1992 году. Он создавал офшорные компании в странах с нулевым налогообложением. Они помогали ему избегать налогов с рекламных и гоночных доходов.
Жак Вильнёв закончил карьеру в Формуле-1 в 2006 году, проведя полсезона в составе команды «БМВ-Заубер». Помимо «Заубера», Вильнёв выступал в таких командах, как «Уильямс», «БАР» и «Рено».
Ранее Вильнёв признался, что хотел бы стать консультантом в одной из команд Формулы-1.
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