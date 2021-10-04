Гюнтер Штайнер рассказал о тактике Никиты Мазепина на Гран-при России
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о тактике Никиты Мазепина на ВТБ Гран-при России Формулы-1. Функционер подчеркнул, что российский пилот отлично взаимодействовал со штабом команды.
«Мазепин справился с задачей сохранять максимальную концентрацию. Вдобавок Никита отлично взаимодействовал с командой. Я сам был удивлён, насколько хорошо он работал со своим инженером Хейнсом, когда они приняли решение о смене шин. Мы вовремя приняли это решение: наш менеджер посмотрел на метеорологический радар, который предсказывал усиление дождя. В общем, всё это сработало очень хорошо, не было никакой паники», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Ранее Мазепин рассказал, как обстоят дела с его возможным призывом в армию.
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