Гюнтер Штайнер рассказал о тактике Никиты Мазепина на Гран-при России

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о тактике Никиты Мазепина на ВТБ Гран-при России Формулы-1. Функционер подчеркнул, что российский пилот отлично взаимодействовал со штабом команды.



«Мазепин справился с задачей сохранять максимальную концентрацию. Вдобавок Никита отлично взаимодействовал с командой. Я сам был удивлён, насколько хорошо он работал со своим инженером Хейнсом, когда они приняли решение о смене шин. Мы вовремя приняли это решение: наш менеджер посмотрел на метеорологический радар, который предсказывал усиление дождя. В общем, всё это сработало очень хорошо, не было никакой паники», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».



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