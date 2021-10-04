Мик Шумахер и Никита Мазепин не сошлись во мнении о резервном гонщике «Хааса»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер и Никита Мазепин разошлись во мнении о необходимости нанять опытного резервного пилота для команды.
«Я не считаю, что в этом есть необходимость. Тем более, рещервные гонщики проводят очень мало времени за рулём. Конечно, сложно сказать, как всё в итоге сложится, но я считаю, что мы делаем всё возможное и добиваемся максимума от машины», — приводит слова Мика Шумахера Autosport.
Россиянин Никита Мазепин не согласился с мнением напарника.
«Меня не спрашивали о третьем пилоте. Вообще, это не наше дело. Но если бы спросили моё мнение, то я бы сказал, что любая помощь не помешает. Я открыт к любым решениям. Но окончательное решение за Гюнтером Штайнером, он руководит командой. От меня здесь ничего не зависит, я слишком молод для таких решений», — подчеркнул Мазепин.
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