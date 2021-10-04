Берни Экклстоун раскритиковал календарь Формулы-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал действующий календарь чемпионата мира. По словам Экклстоуна, руководство Формулы-1 слишком сильно расширяет календарь.



«Таким образом вы разочаровываете своих преданных болельщиков и уничтожаете интерес телевизионной аудитории. Я считаю, что 18 гонок за сезон — вполне достаточно. Сейчас гонок больше, что подвергает здоровье людей ненужному стрессу и разрушает семьи», — приводит слова Берни Экклстоуна GrandPX.news.



В следующем сезоне в календаре Формулы-1 будет проведено 23 гонки, что является рекордом серии. Изначально планировалось, что в сезоне-2021 состоится 23 Гран-при, однако из-за отмены сразу нескольких гонок было принято решение оставить в календаре только 22 этапа чемпионата.