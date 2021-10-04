Зак Браун: не считаю Переса принципиальным соперником Норриса

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун не считает, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес является принципиальным соперником Ландо Норриса, несмотря на то что дважды в сезоне-2021 эти пилоты доходили до столкновений на трассе.



«Я не думаю, что у Ландо есть принципиальное соперничество с Пересом. У них пару раз были неприятные моменты, но если бы у меня спросили, кто главный соперник Норриса, то я бы не назвал Серхио. Те моменты — простые гоночные инциденты. Я не слышал, чтобы Ландо хоть раз жёстко высказывался о Чеко. Не думаю, что между ними зарождается противостояние», — приводит слова Зака Брауна ESPN.



После 15 этапов чемпионата Норрис занимает четвёртую строчку в чемпионате, Перес находится на пятой позиции, уступая Ландо 19 очков.