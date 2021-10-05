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«Вряд ли мы можем его винить». Глава Ф-1 — о несостоявшемся переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Вряд ли мы можем его винить». Глава Ф-1 — о несостоявшемся переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своё время был близок к переходу в «Феррари». Доменикали занимал руководящий пост в «Феррари» с 2008 по 2014 год.

«Это чистая правда, мы действительно обсуждали такой переход. Почему ничего и не вышло? Думаю, Льюис в недавнем интервью и сам дал довольно точный ответ на этот вопрос. Сегодня данная возможность, как мне кажется, уже упущена.

Есть такой фильм, называется «Осторожно, двери закрываются». Там есть момент, что ты либо запрыгнешь на эскалатор, либо останешься внизу. Льюис тогда принял определённое решение. Вряд ли мы можем винить его за этот выбор – тем более учитывая, как потом сложилась его карьера», — цитирует функционерa F1i.

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