Благотворительный фонд Хэмилтона наймёт 150 темнокожих учителей для работы в Англии

Благотворительный фонд Mission 44, организованный пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, объявил о первой крупной учебной инициативе. Фонд планирует нанять 150 темнокожих учителей, которые будут преподавать в английских школах, где учатся дети малоимущих родителей.



Комиссия фонда, изучавшая проблемы школьного образования в Англии, утверждает, что отсутствие темнокожих учителей негативно влияет на число темнокожих учеников, поскольку молодые люди не видят для себя положительной ролевой модели.



«Мы знаем, что ролевые модели важны во всех аспектах жизни общества. Но особенно большое значение это имеет для поддержки развития молодёжи», — цитирует Хэмилтона Channel News Asia.



Напомним, летом Хэмилтон пожертвовал своему фонду около $ 27 млн.

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