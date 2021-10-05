«Что я буду делать, если меня выгонят из Формулы-1?» Норрис рассказал о своей депрессии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что многие не понимают, через какие психологические испытания проходит гонщик Формулы-1.



«Полагаю, когда вы смотрите гонки по телевизору, то не до конца осознаёте вещи, через которые проходит гонщик. От этого немного обидно. Зато сейчас выходит всё больше программ, которые показывают внутреннюю жизнь гонщиков, рассказывая, с каким давлением и стрессом нам приходится справляться.



Я пришёл в Формулу-1 в 19 лет – на меня было устремлено всеобщее внимание. Я не знал, что меня ждёт, если я буду показывать слабые результаты и меня выгонят. Чем я буду заниматься, если окажусь за пределами Формулы-1? Я не особо хорош в большинстве других занятий.



Я был подавлен из-за всех этих мыслей. Если я плохо проводил гоночный уик-энд, то начинал думать, что недостаточно хорош. Такие мысли накапливались на протяжении сезона. Учитывая давление социальных сетей, такая депрессия приносила мне вред. Но сейчас ситуация гораздо лучше, я получаю удовольствие от работы», — цитирует Норриса ESPN.