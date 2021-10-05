В Формуле-1 заверили, что болиды не потеряют в скорости из-за нового биотоплива

Формула-1 подтвердила, что планирует стать полностью углеродно-нейтральной к 2030 году. Это будет означать, что Формула-1 будет забирать из атмосферы столько же углекислого газа, сколько и выбросила.



Руководители Формулы-1 заверяют, что болиды не потеряют в скорости, несмотря на то, что построенные по новому регламенту двигатели будут использовать биотопливо: плотность энергии топлива останется абсолютно неизменной. Похожее топливо уже используется в некоторых опытных образцах машин.



Для создания «зелёного» топлива потребуются технологии извлечения углекислого газа из атмосферы либо будут использованы отходы и биомасса. Выбросы парниковых газов в сравнении с обычным топливом должны снизиться минимум на 65%.



Ранее стало известно, что Формула-1 планирует изменить календарь на 2022 год из-за ЧМ по футболу.

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