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В Формуле-1 заверили, что болиды не потеряют в скорости из-за нового биотоплива

В Формуле-1 заверили, что болиды не потеряют в скорости из-за нового биотоплива
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Формула-1 подтвердила, что планирует стать полностью углеродно-нейтральной к 2030 году. Это будет означать, что Формула-1 будет забирать из атмосферы столько же углекислого газа, сколько и выбросила.

Руководители Формулы-1 заверяют, что болиды не потеряют в скорости, несмотря на то, что построенные по новому регламенту двигатели будут использовать биотопливо: плотность энергии топлива останется абсолютно неизменной. Похожее топливо уже используется в некоторых опытных образцах машин.

Для создания «зелёного» топлива потребуются технологии извлечения углекислого газа из атмосферы либо будут использованы отходы и биомасса. Выбросы парниковых газов в сравнении с обычным топливом должны снизиться минимум на 65%.

Ранее стало известно, что Формула-1 планирует изменить календарь на 2022 год из-за ЧМ по футболу.

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