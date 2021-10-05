Дэвид Бекхэм собирается посетить первый Гран-при Майами

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм желает посетить первый Гран-при Майами, который состоится в сезоне-2022. Об этом сообщил управляющий партнёр этапа в Майами Том Гарфинкель.



«Дэвид сообщил, что очень хочет посетить это мероприятие. Он будет рад приехать в Майами на гонку Формулы-1. Замечу, что мы получили много звонков от разных знаменитостей, богатых и влиятельных людей. Очень многие выразили большой интерес посетить этап в Майами», — приводит слова Гарфинкеля Sky Sports.



Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Формула-1 может лишиться Гран-при Монако, текущий контракт на проведение гонок в государстве истёк. Заменить Гран-при Монако может Гран-при Майами.