Дэвид Бекхэм собирается посетить первый Гран-при Майами
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм желает посетить первый Гран-при Майами, который состоится в сезоне-2022. Об этом сообщил управляющий партнёр этапа в Майами Том Гарфинкель.
«Дэвид сообщил, что очень хочет посетить это мероприятие. Он будет рад приехать в Майами на гонку Формулы-1. Замечу, что мы получили много звонков от разных знаменитостей, богатых и влиятельных людей. Очень многие выразили большой интерес посетить этап в Майами», — приводит слова Гарфинкеля Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Формула-1 может лишиться Гран-при Монако, текущий контракт на проведение гонок в государстве истёк. Заменить Гран-при Монако может Гран-при Майами.
Новость по темеИсточник: Гран-при Монако хотят заменить на Гран-при Майами
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