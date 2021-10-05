Хэмилтон встретился с Мбаппе и Неймаром. Фото

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместное фото со знаменитыми нападающими «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и Неймаром.



«Всегда рад», — подписал фото Хэмилтон.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).



Ранее сообщалось, что благотворительный фонд, организованный Хэмилтоном, планирует нанять 150 темнокожих учителей, которые будут преподавать в английских школах, где учатся дети малоимущих родителей.