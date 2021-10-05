«Альпин» озадачен разницей в темпе между авто Окона и Алонсо при их одинаковых настройках

Пилот «Альпин» Эстебан Окон признался, что в команде озадачены разницей в темпе между его болидом и авто второго пилота Фернандо Алонсо при идентичных настройках на обоих автомобилях. На ВТБ Гран-при России Окон занял 14-е место, в то время как Алонсо шестым.



«В последних трёх или четырёх гонок машины были очень похожи в плане настроек, почти идентичны. Но во время гонки в Сочи было довольно много отклонений. У нас есть пара идей относительно возможной причины произошедшего и сейчас мы ищем возможность, как это исправить. Так что перед Турцией нам предстоит выполнить много работы, но уверен, мы доберёмся до сути», — приводит слова Окона Autosport.



Ранее российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят рассказал, что стал уделять больше внимания соцсетям, отметив, что его сердце остаётся свободным.

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